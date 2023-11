Tahmini Okuma Süresi: dakika

Eğitime ve sanata büyük önem veren Adıyaman Belediyesi, 6 branşta toplam 250 öğrencisi ile hafta içi ve hafta sonu konservatuar eğitimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Yaz ve güz eğitimleri olarak ara vermeden yapılan konservatuar eğitimleri kapsamında öğrencilere bağlama, keman, piyano, gitar, ney ve resim dersleri veriliyor.

Konservatuar eğitimleri hakkında açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Gençlerimiz ve çocuklarımız bizler için her zaman öncelikli olmuştur. Eğitimlerini her alanda yürütebilmeleri için Adıyaman Belediyesi olarak yavrularımıza konservatuar eğitimi alabilecekleri imkânları sunmak ve kendilerini geliştirebilmeleri adına elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Onların mutluluklarını ve memnuniyetlerini görmek bizleri de çok mutlu ediyor.” ifadelerinde bulundu.

Konservatuar eğitimi alma imkânları olduğu için mutluluk duyduklarını dile getiren öğrenciler, “Müzik aletlerini çalabilmeyi çok istiyorduk ama imkânımız yoktu ancak belediyemizin bize bu imkânı sağlamasıyla kayıt yaptırdık ve şuan keyifli bir şekilde hem eğlenip hem öğreniyoruz. Her koşulda bize desteğini esirgemeden yanımızda olan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç’a çok teşekkür ederiz.” sözlerini dile getirdiler.



