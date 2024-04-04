Adıyaman’ın Kömür Beldesinde CHP’den aday olan Hasari talaş %34.44 oy oranı ve seçmenden aldığı 663 oy ile Kömür’e Belediye Başkanı olarak seçildi. Kömür 2019 yılı yerel seçimlerinde HDP Belediye başkanı Erkan Karakaş tarafından yönetilmekteydi. AK Partiden CHP’ye geçen Adıyaman Merkez gibi Kömür ‘de de değişiklik oldu. Belediye Başkanlığı DEM Partiden CHP’ye geçti. CHP İl Başkanı Engin Doğan ve Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ile birlikte Adıyaman Adalet Sarayına gelen Kömür ’ün yeni Belediye Başkanı Hasari Talaş mazbatasını aldıktan sonra Perre Haber Ajansı’na konuştu. Talaş, şunları söyledi:

“ Kömür halkına çok teşekkür ediyorum Kömürü en iyi yere taşıyacağımıza herkesin emin olmasını istiyoruz. Kömür’ü hizmete doyuracağız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Gece gündüz demeden çalışacağız gecemizi gündüze katıp Kömür’ü en iyi noktaya taşıyacağımıza herkes emin olsun” dedi. Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş seçimin kömür halkının kazandığını söyleyerek konuşmalarına şu şekilde devam etti: “ Ben öncelikle 31 Mart Yerel Seçimlerinde teveccühü Cumhuriyet Halk Partisi adayından yana kullanan bütün Kömürlülere teşekkür ederim. Bu seçimin kazananı Cumhuriyet Halk Parti’si olmayacak Kömür ’de Belediye Başkan Adayımız da olmayacak, bu seçimin kazananı Kömür halkı olacak. Kömür halkı Cumhuriyet Halk Parti’si Belediyesi ile birlikte Adıyaman’da da Sayın Abdurrahman Tutdere’nin kazanmasıyla birlikte Kömür susadığı hizmete doyacak ve Belediye Başkanımız da Kömür için elinden gelen her türlü çabayı sarf edeceğine inanıyorum ve bir kez daha Kömür halkına teşekkür ediyorum” dedi.

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA