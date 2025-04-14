“Tecritin Kaldırılması, Barışın Önünü Açacaktır”

Koçyiğit, İmralı’daki tecridin kaldırılması yönündeki taleplerin siyasal çözümle doğrudan ilişkili olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sayın Öcalan’ın özgür yaşam ve çalışma koşullarının hızla oluşturulması gerekiyor. Aydınlar, yazarlar, siyasi parti temsilcileri ve görüşmek istediği herkesle iletişim kurmasının önü açılmalıdır. Bu konuda atılacak her adım Türkiye’nin barışına katkı sunacaktır. Tecridin devam etmesi ise çözüm süreçlerini sekteye uğratmaktadır.”

“Süreci Devlet ve İlgili Yapılar Yürütmeli”

27 Şubat’ta yapılan çağrının ardından oluşan sürecin çok taraflı bir mutabakatla yürütülmesi gerektiğini savunan Koçyiğit, Öcalan’ın mesajının yalnızca bir kesime değil, tüm topluma ve devlete yönelik olduğunu ifade etti:

“Bu çağrı yalnızca PKK’ye değil, devlete ve tüm halka yapılmış bir çağrıdır. Öcalan süreci başlatmıştır, şimdi devletin ve hükümetin bu çağrıya cevap verme sorumluluğu vardır. Sürecin muhatapları Kandil, İmralı ve hükümettir.”

“Meclis, Seyirci Olmaktan Çıkmalı”

DEM Parti olarak uzun süredir umut hakkının tanınması, tecridin kaldırılması ve çözüm sürecinin yasal zemine kavuşturulması için mücadele ettiklerini dile getiren Koçyiğit, Meclis’i sürece dahil olmaya davet etti:

“Bu Meclis neden sessiz? Barış süreci Meclis dışında yürütülemez. Halkın temsilcisi olan bu kurum, elini taşın altına koymalıdır. Artık izleyici pozisyonundan çıkılmalı ve toplumsal beklentilere karşılık verilmelidir.”

“Güven Artırıcı Adımlar Atılmalı”

Koçyiğit, çözüm sürecinin yeniden tesis edilmesi için atılması gereken adımları da sıraladı:

Hasta mahpusların serbest bırakılması

AYM ve AİHM kararlarının uygulanması

Gezi ve Kobani davalarının sonlandırılması

Tek kişilik hücrelerin ve tecrit uygulamalarının kaldırılması

Siyasi tutsaklara yönelik infaz ayrımcılığının giderilmesi

İfade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması

“Eğitimde Siyasal Kadrolaşma Kabul Edilemez”

Koçyiğit, Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okullarına ilişkin uygulamalarını da eleştirdi. Öğretmen atamalarında siyasi tercihlerin öne çıkarıldığını savunan Koçyiğit, şunları söyledi:

“Eğitim sistemini ideolojik bir zeminde yeniden yapılandırma çabasına öğrenciler tepkisiz kalmadı. Bakanlığa çağrımız, liyakati esas alan ve öğrencilerin haklarını gözeten bir anlayışa dönülmesidir.”

“Barış İstiyorsak Öcalan Konuşabilmelidir”

Abdullah Öcalan’ın çağrılarının doğrudan topluma iletilmesi gerektiğini vurgulayan Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı:

“Barış çağrısını en iyi anlatacak olan Öcalan’dır. Onun topluma doğrudan seslenmesinin önünün açılması gereklidir. Devletin bu konuda somut adımlar atması, toplumsal güvensizliği aşmak açısından önemlidir.”

“Kira Krizi Derinleşiyor, Meclis Harekete Geçmeli”

DEM Parti olarak Meclis’e kira yardımı teklifi sunduklarını da hatırlatan Koçyiğit, "İstanbul’da ortalama kira 24 bin TL’ye ulaşmış durumda, asgari ücret 22 bin TL. Bu tablo sürdürülemez. Meclis halkın derdine derman olacak yasalar çıkarmalı" dedi.

“Kadınların Bedeni Üzerinden Politika Yapılmasın”

Sivassporlu futbolcuların taşıdığı "Doğal olan normal doğumdur" pankartı sorulan Koçyiğit, bu tür mesajların kadınlara baskı oluşturduğunu savundu:

“Kadın bedeni üzerinde karar verecek olan kadınlardır. Bu alan, erkeklerin ya da sporcuların müdahale alanı değildir. Futbolcular futbol oynamalıdır; kadınların doğum hakkı üzerinden mesaj vermemelidir.”

Kaynak : PHA