Kocaeli'nin Körfez ilçesi açıklarında balık avına çıkan iki kişinin bulunduğu tekne denizde ters döndü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, sudaki kişilerden birini can simidiyle kurtarmayı başarırken diğer kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin bir fabrikada işçi olarak çalışan 45 yaşındaki İbrahim Avcı olduğu, boğulma tehlikesinden kurtarılan kişinin ise aynı fabrikada görev yapan 47 yaşındaki Mustafa Şener olduğu tespit edildi.

