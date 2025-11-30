Kahta Belediyesi, organizasyon sürecinde verdikleri destek dolayısıyla ilçe basın mensuplarına teşekkür etmek amacıyla özel bir tören düzenledi.

Kahta Belediye Başkanı Hallaç, basın mensuplarına plaket verdi

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kitap Günleri'nin duyurulması ve kamuoyu ilgisinin artırılmasında yerel basının büyük katkı sunduğunu belirterek, Kahta'daki gazetecilere teşekkür plaketi takdim etti.

Hallaç, konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı:

'Kahta Kitap Günleri'nin bu denli geniş kitlelere ulaşmasında yerel basın emekçilerimizin desteği çok değerlidir. Hem kültürel etkinliklerin duyurulması hem de ilçemizin tanıtımına sağladıkları katkıdan dolayı tüm gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.'

Etkinlik kapsamında gazetecilere plaket ve kitap hediye edilirken, Kahta'da uzun süredir basın faaliyetleri yürüten gazeteci Mustafa Kamış da plaket alan isimler arasında yer aldı. Başkan Hallaç, Kamış'a teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Kitap Günleri kültürel hareketliliği artırdı

Kahta Kitap Günleri kapsamında çeşitli yayınevlerinin açtığı stantlar, çocuk kitaplarından akademik eserlere kadar geniş bir yelpazede ziyaretçileri ağırladı. Okullardan öğrencilerin etkinlik alanına yaptığı ziyaretler dikkat çekerken, yazar buluşmaları ve imza günlerinin de etkinliğe ayrı bir dinamizm kattığı gözlendi.

Kahta Belediyesi, Kitap Günleri'nin geleneksel hale getirilerek ilçenin kültürel yaşamına kalıcı katkı sunmasını hedeflediğini belirtti.

