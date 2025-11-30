Özhan, Adıyaman'ın 1 Aralık 1954'te vilayet statüsü kazanmasıyla birlikte sadece idari bir değişim değil, tarihi ve kültürel kimliğiyle yeni bir döneme adım attığını belirterek, açıklamasına şu sözlerle başladı:

'Adıyaman bir medeniyet beşiği, bir gönül coğrafyasıdır'

'Bugün, tarihin derinliklerinden süzülüp gelen sevgi ve hoşgörü şehri kadim Adıyaman'ın il oluşunun 71. yıl dönümünü, geçmişe duyduğumuz büyük bir gurur ve geleceğe dair sarsılmaz bir umutla, birlik ve beraberlik içinde kutluyoruz.

1 Aralık 1954'ten bu yana geçen her an, Adıyaman'ın yalnızca bir idari sınır olmadığını; aynı zamanda bir medeniyet beşiği, bir direnç kalesi ve bir gönül coğrafyası olduğunu göstermiştir.'

Özhan, Adıyaman'ın Mezopotamya ile Anadolu medeniyetlerinin kesiştiği bir bölgede bulunduğunu, Nemrut Dağı ve Cendere Köprüsü gibi tarihi değerlerin kentin köklü geçmişini temsil ettiğini ifade etti.

'Şehrimizin en büyük hazinesi, fedakâr hemşehrilerimizdir'

Milletvekili Özhan, Adıyaman'ın asırlara uzanan mirasının sadece somut eserlerden ibaret olmadığını vurgulayarak, 'Adıyaman'ın en kıymetli hazinesi, gönül zenginliği, misafirperverliği ve vatan sevgisiyle bilinen hemşehrilerimizdir' dedi.

Şehrin her zorlukta kenetlenen yapısının, geleceğe güvenle yürüyebilmesinin en büyük teminatı olduğunu belirtti.

Deprem sonrası süreç: 'Küllerinden doğan bir şehir'

6 Şubat depremlerinin Adıyaman'da derin bir yıkıma yol açtığını hatırlatan Özhan, devam eden yeniden yapılanma çalışmalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

'6 Şubat felaketi şehrimizi derinden sarsan büyük bir imtihan olmuştur. Ancak Adıyaman bir kez daha küllerinden doğma iradesini tüm dünyaya göstermiştir. Bu kritik yeniden inşa ve ihya sürecinde devletimiz bütün gücüyle Adıyaman'ın yanındadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle yürütülen 'yerinde ve güvenli dönüşüm' vizyonu çerçevesinde hemşehrilerimizi sağlam ve huzurlu yuvalarına kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz.'

Özhan, konut, rezerv alan, meydan projeleri ve kapsamlı kentsel dönüşüm adımlarının şehre yeni bir vizyon kazandırdığını kaydetti.

'Adıyaman'a hizmet etmek en büyük onurumuzdur'

AK Parti iktidarları döneminde Adıyaman'ın eğitim, sağlık, ulaşım ve tarım alanlarında önemli yatırımlar aldığını ifade eden Özhan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

'Bu anlamlı yıldönümünde, Adıyaman'ın gelişmesine katkı sunan tüm kamu görevlilerimize, siyasetçilerimize, iş insanlarımıza ve fedakâr hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.

Depremde kaybettiğimiz tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz hatıralarıyla, ayağa kalkma kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Adıyaman'ın bir evladı ve hizmetkârı olarak tüm hemşehrilerime sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Adıyaman'ımızın 71. il oluş yıl dönümü kutlu olsun.'

