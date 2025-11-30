Alkayış, Adıyaman'ın 1954 yılında vilayet statüsü kazanarak müstakil bir şehir hüviyetine kavuştuğunu anımsatarak, kentin köklü geçmişine ve kültürel mirasına vurgu yaptı.

'Adıyaman yeniden ayağa kalkıyor'

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Adıyaman'ın, yaralarının sarılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Alkayış, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'1954 yılında il statüsü kazanarak müstakil bir şehir hüviyetine kavuşan Adıyaman, tarih boyunca medeniyetlerin izlerini taşıyan, değerleriyle büyüyen ve insanıyla anlam kazanan kadim bir yerdir.

6 Şubat deprem afetinde büyük bir sınav veren şehrimizin aldığı ağır hasarın tamamının giderilmesi, Adıyaman'ın eskisinden daha güçlü bir yapıya kavuşması için milletvekillerimizle birlikte durmadan, gece gündüz demeden yoğun bir gayret ortaya koyuyoruz. Artık hamdolsun, yeniden dirilişin son aşamalarına gelmiş bulunuyoruz.'

Konut, rezerv alanı ve kentsel dönüşüm vurgusu

Alkayış, şehrin yeniden inşa sürecinde yürütülen projelere de dikkat çekerek, Adıyaman'ın modern ve güvenli bir kent kimliğine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti:

'Şehrimizin dokusunu güçlendiriyor; daha modern, daha güvenli, daha dirençli bir Adıyaman inşa etmek için çalışıyoruz. Konutlarımız, rezerv alanlarımız, meydan projelerimiz ve kapsamlı kentsel dönüşüm adımlarımızla Adıyaman'a yeni bir vizyon kazandırıyoruz.'

'Bu memleket için sorumluluk ve motivasyonla çalışıyoruz'

Açıklamasında hemşerilerine teşekkür eden Alkayış, Adıyaman'ın birlik ve yeniden yükseliş sürecine vurgu yaparak mesajını şu sözlerle tamamladı:

'Bu memlekete olan sevdamız ve heyecanımız bize büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda güçlü bir motivasyon veriyor. Her adımımızda hemşehrilerimizin duasını, desteğini yanımızda hissediyor; Adıyaman'ın geleceğini hep birlikte inşa ediyoruz.

71. yıl dönümümüzün, Adıyaman'ın birlik, diriliş ve yeniden yükselişine vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim şehrimizi, devletimizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.'

