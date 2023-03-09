Kızılay, deprem bölgelerinde 4 bine yakın profesyonel ve gönüllüsü ile deprem bölgesinde yaraları sarmaya çalışıyor.

Kızılay, etkilenme alanı bu denli büyük bir sahada vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep’te toplamda 13 sosyal marketi hizmete alırken marketlerin açıldığı günden itibaren 195.686 afetzede yararlanıp ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı.

AFETZEDELERE 70 MİLYON DEĞERİNDE ALIŞVERİŞ KARTI

Kızılay, deprem bölgesindeki illerde kalan ya da farklı illere tahliye edilen vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmeleri için ilk etapta planladığı toplam 70 milyon değerindeki alışveriş kartı dağıtımını da sürdürüyor.

Kartlar, tahliye bölgelerindeki afetzedeler ve iş yerlerinin açılmadığı iller haricindeki afetzedelere Türk Kızılay İl Merkez Şubeleri tarafından dağıtılıyor.