Deprem bölgesinde 2 bine yakın profesyonel ve 4 binden fazla gönüllüsü ile hizmet veren Kızılay, öncelikle Türkiye Afet Müdahale Planının kendisine yüklediği beslenme görevini yerine getiriyor.

Kızılay koordinesinde Afet Beslenme Grubunda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleri ile birlikte bölgede afetin 19. gününde; 5 aşevi, 86 ikram aracı, 373 mobil mutfak, 40 mobil fırın, 22 sahra mutfak ile görev yapıyor.

Kızılay, afet bölgesinde bulunan aşevleri ve mobil beslenme araçlarından günde 3 öğün olmak üzere 70 milyon 543 bin 803 kişilik beslenme desteği sağladı.

Mobil mutfak ve ikram araçlarını depremden etkilenen tüm illere sevk eden Kızılay deprem bölgesinde hayat normale dönünceye kadar çalışmalarına devam edeceği bildirildi.