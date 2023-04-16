Kız çocuğunun annesinden babasını kıskanmasını, annenin yerini geçme isteğini, baba evden gittiğinde sürekli ağlamasını ve babaya aşırı düşkün olmayı ifade etmek için kullanılan Elektra kompleksinde kız çocuğu anneden uzaklaşırken babaya yakınlaşıyor.

Bu davranışların yaklaşık 3-6 yaş arasında görüldüğünü belirten Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, bu davranışın zamanla normale döndüğünü söyledi.

Bazı ebeveynlerin çocukları kıskanmasın diye birbirlerine karşı mesafeli yaklaşabildiklerini belirten Ülkü, “Çiftlerin çocuklarının yanında birbirlerine sevgi göstermekten kaçınmamaları gerekiyor. Eşler birbirlerine olan tavırlarını değiştirmemeli” uyarısında bulundu.

Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, genel olarak 3-6 yaşlar arası başlayan Elektra kompleksinde gözlemlenebilen belirtileri şöyle sıraladı:

- Anneye karşı açıklanamayan düşmanlık duyguları besliyorlar,

- ‘Büyüyünce babamla evleneceğim’ gibi cümleler kuruyorlar,

- Annesinin babasına gösterdiği sevgiyi kıskanıyorlar,

- Anne ve baba kavga ettiğinde koşulsuz babanın tarafında yer alıyorlar ve

- Karar verirken önce babanın fikrini alıyorlar.

BABA FİGÜRÜ ÇOCUĞA AÇIKÇA ANLATILMALI

Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, kompleksin çözümü için dikkat edilmesi gerekilen bazı durumları ise şöyle sıraladı:

- Babanın da sıradan bir insan olduğunun çocuğa öğretilmesi,

- Baba figürünün tam olarak çocuğa açıklanması,

- Anne ve babanın arasında bir bağ olduğunun belirtilmesi,

- Anne-babaların 3 yaşından sonra çocukları ile ayrı odada kalması,

- Anne - babaların çocuklarına karşı aşkım, sevgilim gibi kelimelerle hitap etmemesi,

- Anne-babaların çocukları ile dudaktan öpüşmemesi,

- Anne-babanın çocukları ile gereksiz güç mücadelesine girmemesine dikkat edilmesi gerekiyor.