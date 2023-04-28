Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçakçılığa yönelik yürütülen çalışma kapsamında Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan İlçesinde, yol uygulamasında durumundan şüphelendiği araçları durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 650 kilogram kıyılmış tütün ile 230 paket çeşitli markalardan oluşan sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kıyılmış tütün ile kaçak paket sigaralar muhafaza altına alınırken 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA