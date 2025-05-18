Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Depremden Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Programı” kapsamında desteklenen “Kitaplarım ve Arkadaşlarımla İyi Hissediyorum: Psikoeğitim Etkinliklerinin ve Bibliyoterapi Uygulamalarının Öğrencilerin İyi Oluş ve Dil Becerilerine Etkisi” adlı proje, 17 Mayıs Cumartesi günü İlim Yayma Cemiyeti Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

Açılış programına İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Gökdemir: “Duygusal ve Dilsel Gelişimi Önemsiyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını Şehir Akademi Derneği Başkanı Mirza Gökdemir yaptı. Gökdemir, proje aracılığıyla özellikle deprem sürecinden etkilenen gençlerin duygusal ihtiyaçlarına yönelik bütüncül bir destek sunmayı hedeflediklerini ifade etti:

“Öğrencilerimizin duygusal dayanıklılıklarını güçlendirmek ve dil gelişimlerini kitaplar üzerinden desteklemek istiyoruz. Bu alanda yaptığımız çalışmalar, bilimsel temellere dayanan yöntemlerle yürütülecek.”

İl Milli Eğitim Müdürü Tosun: “Psikolojik İyi Oluş, Eğitimin Temelidir”

Programda söz alan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise, eğitim ortamlarında yalnızca akademik başarıya değil, öğrencilerin duygusal ve psikolojik iyilik hâllerine de önem verilmesi gerektiğini vurguladı:

“Bu proje sadece bireysel gelişim değil; aynı zamanda sosyal dayanışma ve psikolojik destek açısından da örnek teşkil ediyor. Öğrencilerin iyilik hâline odaklanmak, sürdürülebilir eğitim politikalarının temelini oluşturur.”

Proje Koordinatörü Doyumaç: “Kitaplar, İyileştirici Bir Güç”

Proje Koordinatörü İbrahim Doyumaç, toplantıdaki sunumunda projenin hedefleri, uygulama yöntemleri ve hedef kitlesine dair bilgiler verdi. Psikoeğitim ve bibliyoterapi uygulamalarıyla öğrencilerin hem ruhsal hem de dilsel gelişimlerinin destekleneceğini ifade eden Doyumaç, proje süresince kitap temelli etkinlikler, grup çalışmaları ve yansıtıcı anlatım teknikleriyle ilerleme sağlanacağını belirtti.

Klinik Uygulama ile Tanıtım

Toplantı kapsamında proje araştırmacılarından Doç. Dr. Ahmet Tanhan tarafından kısa süreli bir örnek klinik uygulama da gerçekleştirildi. Tanhan, kolaylaştırıcı ekip üyeleri ve katılımcılarla birlikte yaptığı uygulamada, öğrencilerin sosyal-duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerin nasıl yürütüldüğüne dair örnekler sundu.

“Bu uygulamalar, çocukların kendilerini ifade edebilme yetisini artırırken aynı zamanda empati, dinleme ve paylaşma gibi temel sosyal becerilerini de geliştirmeyi amaçlıyor.”

Proje, Psikolojik Dayanıklılığı Kitaplarla Buluşturuyor

“Kitaplarım ve Arkadaşlarımla İyi Hissediyorum” projesi, önümüzdeki aylarda çeşitli merkezlerde uygulanacak psikoeğitim programları ve kitap okuma atölyeleri ile devam edecek. Projenin uzun vadede depremden etkilenen gençlerin akademik ve duygusal iyilik hâline sürdürülebilir katkılar sağlaması hedefleniyor.

Kaynak : PHA