Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, 19 Mayıs vesilesiyle yazılı bir açıklama yayımladı. 19 Mayıs 1919’un sadece bir tarih değil, aynı zamanda Türk milletinin yeniden ayağa kalktığı ve istiklâl yolculuğunu başlattığı kutlu bir gün olduğunu belirten Gönder, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs 1919, Türk milletinin istiklal ve istikbal uğruna ayağa kalktığı, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı kutlu bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesi, Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayacağını, esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.”

“Türk Gençliğine Olan Güvenin Göstergesidir”

19 Mayıs’ın sadece bir tarih değil, bir milletin iradesinin sembolü olduğunu belirten Gönder, Atatürk’ün “Ey Türk gençliği!” hitabına da vurgu yaptı:

“Bu anlamlı gün, yalnızca bir tarih değil; Türk’ün yeniden dirilişinin, iradesinin ve karakterinin bir sembolüdür. 19 Mayıs, aynı zamanda Türk gençliğine olan inancın ve güvenin göstergesidir. Atatürk’ün ‘Ey Türk gençliği!’ diyerek emanet ettiği bu vatan, bugün her Türk gencinin omuzlarında yükselmektedir.”

“Kızılelma Sadece Geçmişin Değil, Geleceğin de Hedefidir”

İbrahim Halil Gönder, dernek olarak milli ve manevi değerleri yaşatmak için gençliğe yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hedef Kızılelma Derneği olarak bizler, ecdadımızdan miras kalan bu kutlu davayı yaşatmak, millî ve manevi değerlerimize sahip çıkarak geleceğe taşımak azmindeyiz. Vatan, millet, bayrak ve devlet sevgisiyle yoğrulmuş bir gençliğin inşası en büyük ülkümüzdür. Kızılelma idealimiz, sadece geçmişin değil, geleceğin de yol haritasıdır.”

“Şehitlerimize Minnetle”

Açıklamasının sonunda tüm şehit ve gazileri rahmetle anan Gönder, milletin bayramını şu sözlerle kutladı:

“Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene!”

Kaynak : PHA