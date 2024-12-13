Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik’te 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan düzenleme ile ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama zorunluluğu getirilmişti. Bakanlık, sistemin aşamalı olarak devreye alındığını belirterek, sürecin detaylarını açıkladı.

İlanlarda Kimlik Doğrulama Zorunluluğu 1 Kasım'da Başladı

Bakanlık, 1 Kasım 2023 itibarıyla taşınmaz ilanı vermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin kimlik doğrulama işlemlerinin EİDS üzerinden yapılmaya başlandığını duyurdu. Bu tarihten itibaren kimlik doğrulama yapılmadan ilan girişinin yapılamayacağı vurgulandı. Bu uygulama ile ilan platformlarına kimliği belirsiz kişilerce ilan verilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yetki Doğrulama 15 Eylül’de Başladı, 1 Ocak 2025’te Zorunlu Olacak

Kimlik doğrulama sürecinin ardından, EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması 15 Eylül 2024'te devreye alındı. Geçiş sürecinde, 15 Eylül 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında, yetki doğrulaması yapılmayan ilanların platformlarda yayınlanmasına geçici olarak izin verildi. Ancak 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulama zorunlu olacak. Bu tarihten itibaren yetki doğrulaması yapılmayan ilanlar platformlarda yayınlanamayacak.

Kiralık İlanlar Zorunlu, Satılık İlanlar İçin Geçiş Süreci Devam Ediyor

Bakanlık açıklamasında, kiralık taşınmaz ilanlarının 1 Ocak 2025 itibarıyla EİDS kapsamında zorunlu hale getirileceği belirtilirken, satılık taşınmaz ilanları için ise sürecin devam ettiği ifade edildi. Satılık taşınmaz ilanlarının yetki doğrulamasına ne zaman tabi olacağına dair bilgi verilmezken, bunun ilerleyen dönemde duyurulacak talimatlarla hayata geçirileceği bildirildi.

Sosyal Medya İlanları da Denetim Altında

Bakanlık, sosyal medya platformlarında yer alan taşınmaz ilanlarının da denetim altında olduğunu duyurdu. Düzenlemelere aykırı taşınmaz ilanlarının paylaşıldığı hesaplara erişim engeli uygulandığını belirten Ticaret Bakanlığı, bu tür ilanlara karşı denetimlerin süreceğini vurguladı. Ayrıca, kurallara uymayan ilan platformlarına idari yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.

Şeffaflık ve Güvenliği Artırmak

EİDS ile taşınmaz ilanlarının daha şeffaf ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Bakanlık, düzenlemenin amacının ilan platformlarındaki güvenlik açıklarını kapatmak, sahte ilanların önüne geçmek ve kullanıcıların haklarını korumak olduğunu belirtti. EİDS sayesinde hem satıcıların hem de alıcıların kimliği doğrulanacak, bu sayede dolandırıcılık ve kötü niyetli işlemlerin önlenmesi amaçlanıyor.

1 Ocak’ta Yeni Dönem Başlıyor

1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanlarında EİDS yetki doğrulama sistemi zorunlu hale geliyor. Satılık ilanlar için ise sistemin zorunlu hale gelmesi ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek. Sosyal medya üzerinden yapılan taşınmaz ilanlarına da denetimlerin artacağı belirtiliyor. Bu kapsamda, yeni düzenlemelere uymayan ilan platformları ve sosyal medya hesaplarına idari yaptırımlar uygulanacak.

Kaynak : PHA