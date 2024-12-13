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Yetkililer, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nın halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı. Kent genelinde suç ve suçlularla mücadelede etkin bir şekilde görev yapan jandarma ekiplerinin operasyonlarının devam edeceği bildirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda yakalanan M.G.K., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Firarinin yakalanmasıyla birlikte, uzun süredir aranan bir şüphelinin daha adalete teslim edildiği belirtildi.

Adıyaman'da altyapı yenileme için geniş katılımlı istişare toplantısı düzenlendi

Adıyaman'da altyapı yenileme için geniş katılımlı istişare toplantısı düzenlendi

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