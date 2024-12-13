Bu oranların toplandığında Türkiye'nin yüzde 66,7’sinin obez veya aşırı kilolu olduğuna işaret eden Sancaklı, çarpıcı bir örnekle, "600 milletvekilimizin 400'ü obez ve aşırı kilolu" dedi. Sancaklı, bu durumun temel nedenleri arasında hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenmenin olduğunu vurguladı.

"Obezite, Halının Altına Süpürdüğümüz Bir Konu"

Obezitenin toplumun büyük kesimini ilgilendiren ancak yeterince gündeme alınmayan bir sorun olduğuna işaret eden Sancaklı, "Obezite problemi, işimize gelmediği için konuşmadığımız ve halının altına süpürdüğümüz bir konu" ifadesini kullandı.

Bu sorunun sadece bireysel bir sağlık sorunu olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir problem olarak ele alınması gerektiğini belirten Sancaklı, "Hareketsiz bir yaşam olduğu zaman, aşırı kilolu ve obez olduğumuzda, fiziksel problemler, psikolojik problemler ve sosyal problemlerle karşılaşıyoruz. Bu üç problemi yaşayan insanların mutlu olma ihtimali ortadan kalkıyor" dedi.

"Spora Yatırım, Nesilleri Kurtarmaktır"

Sancaklı, sporun bireylerin sağlıklı gelişimi ve toplumun geleceği açısından önemine dikkat çekerek, çocukluk yaşlarından itibaren sporun teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. "Spora önem vermek, gençlerimizi spora yönlendirmek demek, nesilleri kurtarmak demektir" diyen Sancaklı, sporun bireyin fiziksel sağlığının yanı sıra, sosyal becerilerini de geliştirdiğini vurguladı.

Bu çerçevede ilköğretimden üniversiteye kadar spor ve sanatın eğitim sistemine entegre edilmesi gerektiğini söyleyen Sancaklı, şu ifadeleri kullandı:

"İlkokula başlayan bir çocuğa, fiziksel yapısına, ailesindeki sportif geçmişe ve kendi ilgisine göre bir spor branşı veriliyor. Ama bu yeterli değil, aynı zamanda bir sanatsal etkinliğe de yönlendirilmesi gerekiyor. Müzik aleti çalabilir, tiyatro oynayabilir veya folklor gibi sanatsal bir branşa da yönlendirilmeli. Bu sistemle çocuklarımız haftanın her günü hem spor hem de sanatla meşgul olur. Bu süreç, çocuğun on iki yıllık temel eğitimi boyunca devam eder. Üniversiteye giden bir genç, 23 yaşına kadar spor ve sanatla iç içe büyümüş olur."

Bu önerinin, gençlerin sosyal hayata katılımını artıracağını ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlayacağını belirten Sancaklı, "Bu yöntem, gençlerimizin arkadaşlık bağlarını güçlendirecek, kötü alışkanlıklarla mücadelede önemli bir rol oynayacaktır" dedi.

"Spor Kültürü Geliştirilmeli"

Konuşmasında, Türkiye’de spor kültürünün eksikliğine dikkat çeken Sancaklı, sporun sadece bireysel bir aktivite olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Eğitim sistemine entegre edilmesi gereken spor faaliyetlerinin, bireylerin özgüvenini artırdığı, takım çalışmasını teşvik ettiği ve sosyal becerilerini geliştirdiği belirtildi. Sancaklı, "Başarı için iş birliği yapmanın, bencil olmamanın, birbirini dinlemenin en güzel öğretim şekli spordur. Bu nedenle, ilköğretimde spor eğitimine daha fazla önem verilmelidir" dedi.

TBMM’de Obeziteye Karşı Adım Atılacak mı?

Sancaklı’nın konuşması, TBMM’deki milletvekillerinin de kilolu ve obez olma sorunuyla karşı karşıya olduğu gerçeğini gündeme taşıdı. 600 milletvekilinin 400’ünün obez veya aşırı kilolu olduğunu ifade eden Sancaklı'nın bu açıklaması, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Meclis’in bu konuda herhangi bir adım atıp atmayacağı ise merak konusu oldu.

Spor Kültürü ve Obezite Mücadelesi İçin Çağrı

Türkiye’deki obezite oranının yüksekliğini eğitim, spor ve yaşam tarzı ile ilişkilendiren Sancaklı, bu konuda kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve eğitim sistemine büyük görev düştüğünü söyledi. Spor kültürünün geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Sancaklı, "Spora önem vermek, nesilleri kurtarmak demektir" diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti.

TBMM’de Obezite İtirafı ve Spor Vurgusu

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalar, Türkiye'deki obezite sorununun ne denli ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 66,7’sinin obez veya aşırı kilolu olduğuna dikkat çeken Sancaklı, "Hareketsizlik ve sağlıksız beslenme bu sorunun iki temel nedenidir" dedi.

Sancaklı'nın, 600 milletvekilinin 400'ünün obez veya aşırı kilolu olduğunu söylemesi ise, sorunun yalnızca toplumsal değil, siyasal temsilciler açısından da önem taşıdığını ortaya koydu.

Kaynak : PHA