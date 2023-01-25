Adıyaman Belediyesi tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen kavşak düzenleme ve yenileme çalışmaları kapsamında Küçük Sanayi Sitesi kavşağında devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, modern kavşaklarla şehre değer kattıklarını dile getirdi.

Yapılan ve yapılacak olan çalışmalar sayesinde kısa süre içerisinde Adıyaman'ın daha güzel bir hale geleceğini de sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "Ekiplerimiz bunun için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kılınç'a ve ekiplere teşekkür etti.

