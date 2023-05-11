Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 liderle birlikte Gökdere Meydanı'nda Bursa mitingini gerçekleştirdi. Beraber ve birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaklarının mesajını veren Kılıçdaroğlu, sandığa bir bayram havasında gideceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, adaleti her yerde, her koşulda mutlaka sağlayacaklarını belirtti. Karamolloğlu sistemin bozukluğuna dem vururken, Babacan ve Davutoğlu ise ülkenin kaderinin tek adam rejimine teslim edilmemesi gerektiğine savunarak, mesajlar verdi.BURSA (İGFA) - CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursalılarla buluşuyor.

Kılıçdaroğlu'na Gökdere'deki mitingte; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eşlik ediyor.

KILIÇDAROĞLU: YİYE YİYE DOYMADILAR

Millet İttifakı liderlerinin konuşması ardından sahneye Bursaspor atkısıyla çıkan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursalılara hitap ediyor.

Vaatlerini tek tek sıralayan Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in Cumhurbaşkanlığı'nda hiç bir fakir ailenin suyu, elektriği kesilmeyecek, hiç bir çocuk yatağa aç girmeyecek" dedi.

"Onlar yandaşları için, Bay Kemal vatandaşları için çalışır" diyen Kılıçdaroğlu, "Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Eğer kul hakkına saygı duyuyorsanız onların arkasından gitmeyin. Artık bu devletin soyulmasına izin vermeyin. Yiye yiye doymadılar. Soya soya doymadılar. Bay Kemal, yurtdışından hepsini kuruşuna kadar getireceğim ve bu vatandaşa verecek" diye konuştu.

Sinan Ateş'in katillerini bulup, kulaklarından tutup adalete teslim edeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, adaleti her yerde, her koşulda mutlaka sağlayacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronlarının da kökünü bu topraklardan kazıyacaklarını belirtti.

Bursaspor konusunda yeniden şaha kalkması için ellerinden gelen ne varsa yapacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak. Bu ülkeye baharları getireceğim. Asla ve asla hiçbir vatandaşın yüzünü yere eğdirmeyeceğim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sonrasında partili yöneticiler ile yeni dönem Bursa Milletvekili adaylarını tek tek sahneye çağırarak toplu fotoğraf verdiler.

https://youtu.be/MpOn3Ev2r1o

Herkes Duysun TV ve İGF TV ortak canlı yayınıyla miting alanından partililer, 14 Mayıs seçimleri öncesinde görüşlerini dile getirdi.

KARAMOLLAOĞLU SİSTEMİN BOZUKLUĞUNA DEM VURDU

Mitingte ilk sözü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu aldı.

Karamollaoğlu, ekonomide hedeflerinin güçlü bir şekilde kalkınmak, Türkiye'nin her ilinde üretken yatırımları desteklemek ve insanların doğduğu yerde karnını doyurabileceği en müreffeh bir yaşam haline getirmek istediklerini söyledi.

Sistemin bozukluğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, 13. Cumhurbaşkanımızın telaffuz ettiği rakamların üzerine bir kaç yüz lira üzerinde vaatlerde bulunduğunu belirterek, "Yetmez! Sistem düzelmedikten sonra bu değişmez" diye konuştu.

BABACAN: ÜLKENİN KADERİNİ ERDOĞAN'A TESLİM ETMEYİN

Kır çiçekleriyle sahneye çıkan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursalılara hitap etti.

"Ülkenin kaderini tek kişiye, Erdoğan'a teslim etmeyin" uyarısında bulunan Babacan, "Son 5 yılda tek imzayla aklına her geleni yaptığını gördük. Bir kişinin hatası yüzünden 86 milyonun yoksullaşmasına müsaadet etmeyin. Gelin hep beraber tek kişilik sistemi değiştirelim" dedi. Millet İttifakı'nda tek akıl değil ortak akıl olduğunun vurgusunu yapan Babacan, "Türkiye'yi birleşe birleşe kazanacağız, beraber yöneteceğiz" mesajı verdi. Babacan, "86 milyon 1'den büyüktür. Türkiye 1'den büyüktür" dedi.

Değerlendirmesinde ekonomik yorumlarda da bulunan Babacan, 200 TL'nin de hikayesini enflasyonla ilişkilendirerek anlattı.

DAVUTOĞLU: KUTUPLAŞMA GİDECEK, KUCAKLAŞMA GELECEK

Karamollaoğlu ve Babacan'dan sonra sahneye çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursalılara seslendi.

Devlet edebiyatı yapanlara sert çıkan Davutoğlu, son Başbakan Binali Yıldırım'a da göndermede bulunarak, "Devlet bizim için Ulu Sultan Osmangazi Han'dan emanettir; kimseye çiğnetmeyiz, böldürtmeyiz" dedi. Bahçeli'ye de göndermede bulunan Davutoğlu, "Sayın Bahçeli, Bursalı Sinan Ateş'in hesabını ver. Sen vermezsen Allah şahit olsun, Bursalılar şahit olsun biz o hesabı mutlaka soracağız. Dönmüş bize ateş çemberinden kaç kez geçmiş bizlere mermi gösteriyor Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli, ne senin öfkenden, ne merminden, ne de hizmet ettiğin Erdoğan'ın yolsuz düzeninden korkarız. Değiştireceğiz, değiştireceğiz, değiştireceğiz" diye konuştu.

Konuşmasında 14 Mayıs akşamı ne gidecek, ne gelecek hesaplaşması yaparak Bursalılardan 'söz alan' Davutoğlu, "Kutuplaşma gidecek, kucaklaşma gelecek. Yolsuzluk düzeni gidecek, siyasi ahlak gelecek. Cumhur İttifakı gidecek, Millet İttifakı gelecek" diye konuştu.