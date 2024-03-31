CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim sonuçları sonrasında yaptığı ilk paylaşımda, ekilen tohumların fide olduğunu, fidelerin ise çınar olacağını bleirterek, hep birlikte Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacaklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye genelindeki yerel seçim sonuçlarının ortaya çıkması ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

"Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun" diyen Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1774505026217517059