Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çanakkale’deki Millet Buluşması’nda halka seslendi.

Kürsüye ilk olarak Mansur Yavaş çıkarken, söylemlerden bıkkınlığını dile getirdi. “Her seçim bıktık artık, kendileri gibi düşünmeyen herkes terörist” diyen Yavaş'ın ardından mikrofonu alan Ekrem İmamoğlu ise, yağan yağmurun pırıl pırıl güneşi beraberinde getireceğini ve hep birlikte güzel günlere adım atacakları günlerin yaklaştığını söyledi.

Yavaş ve İmamoğlu’ndan sonra kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ise "Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz, gerçekten de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, gerçekten de bu ülkeye işi aşı getireceğiz. Gerçekten de hiçbir anne çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağını düşünmeyecek" diye konuştu.

Konuşmasında sloganı haline gelen 'söz' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Size söz! Hiçbir ailede yoksulluk sınırının altında gelire izin vermeyeceğim. Her ailenin asgari gelir güvencesi olacak. Gençler en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum ama size sözüm söz devlette liyakati sağlayacağız, sözlü sınavı kaldıracağız. KPSS’den ne aldıysanız atamanızı yapacağız. Aşınız olacak, işiniz olacak. Çalışmanız için her türlü çabayı göstereceğiz. Sizin hayalleriniz Bay Kemal’in hedefi olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen atamasının yapılacağının sözünü de verdi.

Bir hafta içinde siyasi ahlak yasasını çıkaracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "İş takipçiliği yapan, malı götüren milletvekili olmayacak. O defteri tamamen kapatacağız" dedi.

EMEKLİLERE VAAT

Emeklilere yönelik vaatlerini de sıralayan Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin. 2015’ten bu yana emeklilere asgari ücret kadar ramazan ve kurban bayramında birer maaş ikramiye verilsin dedik. Yapmadılar. Eksik yaptılar. Göreceksiniz önümüzdeki kurban bayramında emeklilerin aylığı 15 bin lira olarak banka hesaplarına yatacak" dedi.

Kılıçdaroğlu, 'söz' verdiği sözlerini şöyle sürdürdü:

- Amerika’ya, İngiltere’ye gönderdikleri paranın tamamını getireceğim. Beşli Çeteler beni istemezler. Sakın ha Kılıçdaroğlu olmasın derler. Beşli Çeteler değil beş binli çeteler olsa da kul hakkı yiyenden hesabını soracağım. Son kuruşuna kadar getireceğim o paraları ve milletimize vereceğim.

- Size sözüm söz 16 cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım, yangın söndürme uçakları alacağım.

- Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Hastanelerini ellerinden aldılar. Bir ordunun hastanesi yoksa ciddi sorun var demektir. Bir hafta. Bir hafta içerisinde GATA’yı açacağız, askeri hastaneleri açacağız. Şanlı ordumuza teslim edeceğiz.

- Suriye sınırları içerisinde bulunan Süleyman Şah Türbesi. Bu türbe 10 bin dönümlük bir alan. Terör örgütünden kaçtılar bayrağımızı indirdiler ve vatan topraklarını terk ettiler. Bunu yapanlar asla ve asla milliyetçi olamazlar, vatansever olamazlar. Benim bu millete sözüm var iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Süleyman Şah Türbesi’ni vatan toprağına geri götüreceğiz ve bayrağımızı dikeceğiz oraya. Bizim milliyetçiliğimiz onların ki gibi lafta değil bizim milliyetçiliğimizi öğrenmek istiyorlarsa rahmetli Ecevit'e bakacaklar."

https://youtu.be/g5EhYRq8yXM