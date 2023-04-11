Karaali Atletizm Pisti Çadır kentte kurulan ve satranç salonuna dönüştürülen çadır alanında bir hafta boyunca satranç etkinliği düzenlediğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Çocuklarımızın yaşadıkları acıyı biraz olsun unutturabilmek, biraz olsun yüzlerinin gülümsemesini sağlayabilmek için düzenlediğimiz spor aktivitelerimiz devam edecek.

Depremde etkilenen bütün çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. İnşallah en kısa zaman da güzel şehrimiz yeniden eski hareketliliğine ve canlılığına kavuşacak. Hepimiz daha güzel günler göreceğiz" dedi.

Yoğun ilgi gören müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.



Kaynak : PHA