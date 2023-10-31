Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, işe giriş tarihine göre, kıdem tazminatı almanın şartları hakkında şu bilgileri verdi:

8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ İŞE GİRENLER

8.9.1999 ve öncesi işe girenler (EYT’liler) için tek şartın olduğunu belirten Elmen, "15 hizmet yılı ve 3 bin 600 prim günü. Bu şartlar size uyuyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan ‘kıdeme hak kazanmıştır’ yazısı alarak, son çalıştığınız işyerinde çalıştığınız süre kadar kıdem tazminatınızı alarak ayrılabilirsiniz" dedi.

9 EYLÜL 1999 SONRASI İŞE GİRENLER

9.9.1999 ile 1.4.2008 arasında işe grenlerin kıdem tazminatı şartının değiştiğini ifade eden Elmen, burada ise iki şartın olduğunu söyledi. Birinci şartın 25 hizmet yılı ve 4 bin 500 prim günü olduğunu belirten Elmen, "İkinci şart; 25 hizmet yılını doldurmadıysanız 7 bin prim gününü tamamlamanız yeterli. ‘Kıdeme hak kazandı’ yazısı alıp kıdeminizi alarak işyerinden ayrılabilirsiniz" diye konuştu.

1.5.2008 SONRASI İŞE GİRENLER

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, en çok karıştırılan kısmın burası olduğunu belirterek, "31 Aralık 2008’e kadar kıdem tazminatına hak kazanmak için 4 bin 600 prim gününe ihtiyaç var. Her sene geçtikçe pirim günü 100 gün artıyor. Yani hizmet yılı kalkıyor sadece pirim günü esas alınıyor. 2008 yılı için 4 bin 600 ile başlıyoruz, 2007 için 4 bin 700 şeklinde devam ediyor. Burada en dezavantajlı kesim 1999 Eylül ile 2008 Nisan arasında olanlardır" dedi.

Elmen, kıdem tazminatlarını talep ederken işyerine istifa değil ayrılış dilekçesi verildikten sonra kıdemi alarak ayrılabilineceğini sözlerine ekledi.