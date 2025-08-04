Adıyaman Belediyesi, Emlak Konut GYO A.Ş. iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, kent merkezinin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Havşeri İsale Hattı’nın yenileme işlemlerini tamamladı. Havşeri havzasında bulunan yaklaşık 4 buçuk kilometrelik bölüm, altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında yenilendi.

Adıyaman Belediyesinden yapılan açıklamada, yenilenen Havşeri İsale Hattı’nın şehir şebekesine bağlantı çalışmaları nedeniyle 6–7 Ağustos tarihlerinde şehir genelinde su arzında geçici sıkıntılar yaşanacağı duyuruldu.

Açıklamada, Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek bağlantı çalışmalarının 6 Ağustos Çarşamba günü başlayacağı, 6-7 Ağustos tarihlerinde şehir genelinde geçici su kesintileri ve basınç düşüklükleri yaşanabileceği ifade edildi.

Açıklamada vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu:

“Tüm hemşehrilerimizin gerekli tedbirleri almaları, depo ve hidrofor sistemlerini kontrol etmeleri ve olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 Çağrı Merkezi üzerinden bizimle iletişime geçmeleri önemle rica olunur. Verilecek geçici rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Adıyaman Belediyesi, hattın devreye alınmasıyla birlikte kentte içme suyu iletim kapasitesinin artacağını ve su kesintilerinin önemli ölçüde azalacağını vurguladı.

Kaynak : PHA