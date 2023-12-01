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Şambayatlı siyasetçi Kemal Uysal, kamudaki görevinden istifa ederek AK Parti'den Şambayat belediye başkanlığı aday adalığı başvurusunda bulundu.

Kemal Uysal başvurusuna ilişkin açıklamasında, "31 Mart 2024 yerel seçimlerinde "Şambayat AK Parti Belediye Başkan Aday Adaylığı" için kamu görevimden istifa edip, aday adaylığı başvurumu yapmış bulunmaktayım." dedi.

Her şeyin en iyisine, en güzeline layık olan Şambayat ve halkına yaraşır modern, kaliteli, nitelikli, yerel yönetim standartlarına ve halkın beklentilerine uygun bir yönetim sergileyeceğini belirten Uysal, "İleriki günlerde sunacağım Şambayat'ın tüm bölgelerini ve tüm kesimlerini kapsayan plan ve projelerle, sizlerle beraber, hep birlikte çok şey başaracağımıza inanıyorum. Halka hizmet, Hakk'a hizmet anlayışıyla hayırlara vesile olmasını diliyor, halkımızın bilgi ve takdirlerine sunuyor, tüm hemşehrilerimi sevgi ve muhabbetle ve en kalbi duygulularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde sağlık memuru iken görevinden istifa ederek Şambayat belediye başkanlığı için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulunan Kemal Uysal:



1992 yılında İstanbul, Şişli Sağlık Meslek Lisesinden mezun oldu. 1998 yılında Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesinde Lisans düzeyinde mezun oldu. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans Programından mezun oldu. 2018 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetlerden Lisans düzeyinde mezun oldu. 2020 yılında Anadolu Üniversitesi, Adalet Y.O. Ön Lisans düzeyinde mezun oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Aile Danışmanlığı, Bahçeşehir Üniversitesi Onaylı Eğitim Koçluğu, Türk Standartlar Enstitüsü Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, Kalite Motivasyon ve Ekip Çalışma Eğitimi sertifikalarına sahip olan Uysal, 2001 yılında Kastamonu İli, İnebolu İlçesi Devlet Hastanesi Müdürlüğü, 2002 yılında Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü, 2002-2012 yıllarında Adıyaman İli Devlet Hastanesi Müdür Yardımcılığı, 2013-2018 yıllarında Adıyaman Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Meslek Dersleri Öğretmenliği yaptı.

Aday olması ve seçilmesi halinde, “Arazi yollarının açılması, su kanallarının yenilenmesi, tarım ürünlerinin depolama imkânlarının sağlanması (soğuk hava deposu), bir yüksek eğitim okulunun Şambayat'a getirilmesi, her mahalleye bir oyun ve park alanı yapılması, hayvan pazarı yapılaması, doğa ve belde içerisinde yürüyüş yolları, Şambayat'ta yetişen ürünler ile ilgili festivallerin yapılaması, kadınlar için sosyal tesislerin yapılması, öğrencilerin ders çalışacakları kültür merkezi yapılması" şeklinde hedefleri olduğunu belirten Kemal Uysal, evli ve 3 çocuk babası.

Kaynak : PHA