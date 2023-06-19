Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’ndeki Çober Derneği’nde yapılan 5. Olağan Kahta Dernekler Federasyonu Kongresi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kongreye tek liste ile giren Teşikan Dernek Başkanı Kemal Karakuş oy birliği ile başkan seçilerek eski başkan Osman Arslan’dan görevi devraldı.

Kongre, divan kurulunun seçilmesiyle başladı. Divan başkanlığına Gergerliler Federasyonu Başkanı Av. Ali Acar, divan üyeliğine Av. Ali Yücel, Av. H. Mehmet Baykurt ve Adıyamanlılar Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından raporlar okunarak kabul edildi. Daha sonra tek liste olması nedeniyle açık oylama olarak yapıldı. Oy birliği ile KAHTA-FED başkanlığına Kemal Karakuş seçildi.

Kongrede konuşan Kahta Fed Eski Başkanı Osman Arslan, bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, memleketimiz ve ülkemiz için güzel ve verimli çalışmalar için yönetim olarak daha çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kahta Dernekler Federasyonu (Kahta-Fed) Başkanlığına seçilen Kemal Karakuş ise birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Kemal Karakuş, “Hep birlikte bu bayrağı daha güzel yerlere getireceğimizden şüphem yoktur. Bugüne kadar emek harcayan, Kahta dernekler federasyonunu bir adım ileri taşıyan bütün başkanlarıma ve yönetimine canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kahta Dernekler Federasyonu Başkanlığına seçilen Kemal Karakuş, bir önceki Federasyon Başkanı Osman Arslan’a hizmetlerinden ve gayretlerinden dolayı plaket takdim etti.

Sunuculuğunu ASİAD Kurucu Başkanı Ömer Yıldırım'ın yaptığı kongreye Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Abuzer Korkmaz, Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Alagöz, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, Adıyaman Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Doğan, Adıyamanlılar Vakfı Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Baykurt, Gergerliler Federasyon Başkanı Av. Ali Acar, Koşarlar Derneği Başkanı Ramazan Yıldırım, Güngörmüş Derneği Başkanı Haci İbrahim Mente, Kelazin Derneği Başkanı Remzi Işık, Gersoyder adına Mustafa Çimen, Canbeyliler Dernek Başkanı Abdulbaki Durmuş, Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan, Yeniden Refah Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Yasin Kul, Anadolu Yakası Adıyamanlılar Derneği Başkanı Murat Yücetürk, Sincik Gönüllüleri Dernek Başkanı Mehmet Kartal, kanaat önderleri, iş adamları ile federasyon üyesi dernek başkanları ve yönetimleri katıldı.

Kaynak : PHA