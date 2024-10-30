Adıyaman’ın Kahta ilçesinde eski eşinin bıçaklı saldırısına maruz kalan ve 4 yerinden bıçaklanan, defalarca da şiddet gören 27 yaşındaki Kader Okan için devlet kurumları ve yetkililer harekete geçti. Geçtiğimiz Cuma akşamı yaşanan son saldırının ardından, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü saldırganı gözaltına aldı. Hakkında alınan uzaklaştırma kararlarını ihlal ederek Kader Okan’a defalarca saldıran eski eş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuklarına Maaş Bağlandı, Yeni Barınma Sağlandı

AFAD İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve diğer kurumlar, Kader Okan ve iki çocuğunun güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması için ortak bir çalışma başlattı. İlgili kurumlar, Okan’ın çocuklarına sosyal yardım kapsamında maaş bağlanmasını sağladı. Okan'ın, defalarca yer değiştirmesine rağmen eski eşinin tehditlerinden kurtulamadığı konteyner kentten güvenli bir barınma alanına taşınması için Adıyaman AK Parti İl Başkanlığı da devreye girdi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, olayın ardından yaptığı açıklamada, Kader Okan’ın yaşadığı zor süreçten duydukları üzüntüyü dile getirerek, “Bu vatandaşımızın güvenliği ve huzuru için gereken adımların atılması için tüm yetkili kurumlarla iletişime geçtik. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere, ilgili tüm birimlerle koordinasyon sağladık” ifadelerini kullandı. Kablan, Okan'ın güvenli bir şekilde yerleştirileceği barınma alanının detaylarının, gizlilik ve güvenlik gerekçesiyle açıklanmadığını belirtti.

Kapsamlı Tedbirler ve Destek Sağlanıyor

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Bülent Buğday’ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Kader Okan ve çocukları için güvenlik önlemlerinin artırılacağı ve yaşam koşullarının iyileştirileceği açıklandı. AFAD yetkilileri de, Kader Okan’ın yer değişim taleplerine yanıt verildiğini, ailenin yaşadığı güvenlik sorununun Valilik bünyesinde tüm kurumların iş birliğiyle çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Bu çerçevede, Okan’ın yeni barınma alanına taşınarak güvenliği sağlanacak.

“Vatandaşlarımızın Güvenliği İçin Çalışıyoruz”

Adıyaman’daki yetkililer, Kader Okan’a ve benzer durumda olan diğer vatandaşlara yönelik gereken tüm tedbirlerin alınacağını belirtti. AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, her vatandaşın güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmesinin öncelikli amaçları arasında olduğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımızın, özellikle şiddet mağduru bireylerin, güvenli bir yaşam sürebilmesi için tüm kurumlarımızla koordineli çalışıyoruz” denildi.

Kaynak : PHA