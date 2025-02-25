Kaymakam Muhammed Üsame Soysal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Kahta Şehit Nazif Kaplan İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, eğitim-öğretim süreçleri, okulun ihtiyaçları ve eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı. Eğitimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunularak, eğitimde daha verimli bir süreç için iş birliğinin önemi vurgulandı.

Kaymakam Soysal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, onların eğitim hayatları hakkında bilgi aldı ve çeşitli konularda görüşlerini dinledi.

Kaynak : PHA