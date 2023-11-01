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İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Topal'ın eşlik ettiği Kaymakam Seyhan'ın ziyaretinde Başhekim Dr. Engin Çatal ve müdürler karşıladı.

Hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Seyhan, göreve başlayan Başhekim Dr. Engin Çatal ve ekibine başarılar diledi.

Başhekim Dr. Engin Çatal ise ziyaretinden ötürü Kaymakam Seyhan ve İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Topal'a teşekkür ederek, ilçeyi sağlık alanında ivme kazandırarak adından söz ettirmeyi planladıklarını ve bu gayede çalıştıklarını belirtti.

Kaymakam Seyhan, daha sonra görevi başında bulunan personelleri ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.



Kaynak : PHA