Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Şehit Musa Vuruşkan Ortaokulu tarafından düzenlenen pilav etkinliğine katılarak öğretmenler, öğrenciler ve velilerle bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında okulun eğitim ortamına ve sosyal faaliyetlerine katkı sağlayan organizasyonların önemine dikkat çeken Kaymakam Seyhan, etkinliği düzenleyen okul yönetimi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Seyhan, benzer etkinliklerin, eğitim kurumlarındaki sosyal dayanışmayı artırdığını ve öğrencilere farklı alanlarda gelişim fırsatları sunduğunu belirtti.

Kaynak : PHA