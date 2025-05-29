Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik, yaptığı açıklamada, toplu sözleşme sürecinin sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin taleplerinin kazanıma dönüşmesi için mücadelenin aralıksız sürdüğünü ifade eden Çelik, sahada yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlarla sürecin şekillendiğini belirtti.

Sağlık Çalışanlarının Hakları İçin Kararlılıkla Çalışıyoruz

Sağlık-Sen'in, sahada ve kurumlardaki ziyaretlerle sağlık çalışanlarının taleplerini dinlediğini, belirlenen sorunları ilgili makamlarla paylaşarak çözüm arayışına girdiğini aktaran Çelik, her meslek grubundan çalışanlarla toplantılar yapıldığını ve il bazında özel bir rapor hazırlanarak Sağlık-Sen Genel Merkezi’ne iletildiğini söyledi.

Sağlık-Sen’in gündeme getirdiği talepler arasında şunlar yer alıyor:

“Sağlık meslek mensuplarının nöbet ücretlerinin hesaplanmasında dikkate alınan gösterge rakamlarının yüzde yüz oranında artırılması, ek ödeme tavan oranlarının yükseltilmesi, taban ödeme oranlarının artırılması, teşvik ek ödemelerin artırılması, gece çalışan sağlık meslek mensuplarının mesai ve nöbet ücretlerine ilave ödeme yapılması, sabit ek ödemelerin artırılması, yıllık izin sürelerinin tamamı ile mazeret izinlerinde ek ödeme kesintisinin kaldırılması, sağlık ve sosyal hizmet kolunda görev yapan çalışanların mevcut giyim yardımlarına ilave olarak özel görev kıyafeti verilmesi, dini ve resmi bayram sebebiyle verilen genel idari izin günlerinde çalışanların yaşadığı sorunların giderilmesi, hekimlerin icap ve nöbet saat ücretlerinin yüzde yüz artırılması, hekim yetiştiren profesör ve doçentlerin maaşlarının iyileştirilmesi, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapanların teşvik ek ödemelerinin artırılması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal hizmet tazminatının artırılması ve kapsamının genişletilmesi, nöbet görevinde bulunan sosyal hizmet çalışanlarına verilen ek ders ücretinin artırılması, üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık personeline tayin hakkı verilmesi.”

Sağlık-Sen masada güçlü bir şekilde yer alacak

Çelik açıklamada, Sağlık-Sen'in çalışanların haklı taleplerini kamuoyuna duyurmak ve çözüme ulaşmak için tüm kanalları zorlayacağı ifade etti.

Şube Başkanı Yakub Çelik, “Sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerimiz için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. Bugüne kadar yüzlerce kazanıma imza attık, binlerce sağlık çalışanımızın yanında olduk. Dün olduğu gibi bugün de çözümün adresi Sağlık-Sen’dir. Taleplerimizin kazanıma dönüşmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Şube Başkanı Yakub Çelik, Sağlık-Sen Genel Merkezi’nin, 81 ilde toplanan raporları değerlendirerek masaya taşıyacağı belirtilirken, çalışanların haklarının korunması için kararlı mücadelenin süreceği vurgulandı.

Kaynak : PHA