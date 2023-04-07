Kahta Kaymakamlığı ve Kahta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeğinde yetim ve öksüz çocuklarla bir araya gelen Kaymakam Selami Korkutata, masaları tek tek gezerek çocuk ve aileleriyle birebir ilgilenip onlarla bir süre sohbet etti.

Düzenlenen iftar yemeğinin ardından konuşan Kaymakam Selami Korkutata, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da gelenekselleştirdiğimiz Ramazan’ın 15’inci gününde yetim ve öksüz çocuklarımızla ve aileleriyle bir araya geldik. Bu güzel sevgi, hoşgörü ve bereket ayında yine birlikte olmanın sevinci içerisindeyiz. Malumunuz bu yıl bölgemiz asrın felaketini yaşadı. Bütün millet olarak çok büyük acılar yaşadık. Öte yanda da Ramazan ayının verdiği manevi havası içerisindeyiz. Bir taraftan bu depremin verdiği sıkıntıları devlet ve millet olarak aşmaya çalışırken, bir taraftan da böyle güzel bir iftarda bir araya gelerek bir nebze de olsa moralimizi düzeltmenin gayreti içerisindeyiz. Ramazan ayının yarısını da geçtik. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah bundan sonraki yıllarda hiçbir doğal felaketlerle karşılaşmadığımız, millet olarak büyük acılar yaşamadığımız nice Ramazanlar, nice güzel bayramlar diliyorum” dedi.

Kaynak : PHA