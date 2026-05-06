Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Serhan Selçuk Nariçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen 'Ev yapımı fizik deneyleri' etkinliği büyük ilgi gördü.

İlçe Kaymakamı Kadir Algın da kurum müdürleriyle birlikte etkinliğe katılarak öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceledi. Etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan deneyleri tek tek inceleyen Kaymakam Algın, öğrencilerle sohbet ederek projeler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin bilimsel çalışmalara olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Algın, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Programın ardından öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştiren Kaymakam Algın, eğitim-öğretim faaliyetleri, okulun ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.