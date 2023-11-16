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Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatanlara yönelik yılın ilk 11 ayında 92,5 milyon TL ceza uyguladı.

Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 176 adet dosyadan 153’ü mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari faaliyetler hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 16.7 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Böylelikle, yılın ilk 11 ayında Kurul tarafından toplam bin 838 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulurken, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 623 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 92.5 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kurulun 339 sayılı toplantısının ana gündem konusunu indirimli satış reklamları ile sağlık beyanı içeren reklamlar oluşturdu.

Özellikle Kasım ayında gerçekleştirilen ve “Efsane Kasım İndirimleri”, “Şahane Cuma İndirimleri” gibi isimlerle adlandırılan, çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının ilan edildiği indirimli satış kampanyaları, Reklam Kurulu tarafından yakından takip edilmekte, tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulandı.

Bu ay Kurul gündemine intikal eden 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 2.7 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı, mevsimsel değişikliklerle birlikte tüketici sağlığına yönelik dönemsel reklamların ön plana çıktığı görülmekte, bu minvalde, takviye edici gıdalar ve kozmetik ürünleri gibi doğrudan tüketicilerin kullanımına yönelik ürün reklamları da Kurul tarafından titizlikle takip edilip, incelendiği kaydedildi.