Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı karşısında ikindi sularında karşıdan karşıya geçen Tülay T. ile 4-5 yaşlarındaki oğlu Ramazan Efe T’ye, Y.K. idaresindeki 02 ADZ 629 plakalı motosiklet çarptı. Yaralanan anne ve oğlu olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

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Haber: Yusuf Işık/Adıyaman PHA

 

Kaynak : PHA

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