İtalya ile imzalanan Consip çerçeve sözleşmesi kapsamında Karsan, Sicilya adasında bulunan Catania’dan aldığı 18 adetlik e-ATAK sipaşinin 11 adedini teslim etti. 2023 başında Catania’da hizmete başlayan e-ATAK’ların geri kalanı ise bu yılın ortasına kadar teslim edilecek. Karsan e-ATAK’ların Catania’nın da ilk elektrikli otobüsleri olduğunu söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan, İtalya’daki varlığını günden güne güçlendiriyor. 2023 yılında İtalya’nın en güneyinden en kuzeyine kadar dört bir yanında elektrikli Karsan otobüsleri hizmet verecek. Karsan olarak İtalya’daki elektrikli toplu taşıma dönüşümünün en önemli oyuncularından biriyiz” dedi.