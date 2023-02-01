Karın ve göbek bölgesinde fazla yağların alındığı ve deride meydana gelen sarkıkların düzeltildiği işlemler karın germe ameliyatı olarak adlandırılmaktadır. Bu uygulamalar sayesinde karın ve göbekteki fazla yağlardan ve sarkık görünümden kurtulmak mümkündür. Karın görünümünü estetik yönden oldukça güzelleştiren bu işlemlerde kullanılan birçok yöntem vardır. Abdominoplasty işlemleri yağ ve sarkıkların giderilmesinin yanı sıra vücut kontürünün düzeltilmesi ve fıtık, safra kesesi gibi ameliyatlarla da kullanılmaktadır.

Karın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Karın germe uygulaması tedavi planına yönelik olarak mini ve tam olacak şekilde yapılmaktadır. Tam abdominoplasty yönteminde kalçaya ve göbek çevresine kesi işlemi uygulanmaktadır. Mini Abdominoplasty uygulamasında kesi hattı daha kısa olmaktadır. Bu işlemlerde gevşemiş karın duvarı gerginleştirilmekte ve fazla deri çıkartılarak toparlanmaktadır. Operasyon tamamlandıktan sonra dikiş yerleri kapatılmakta ve pansuman ile örtülmektedir.

Karın Germe Ameliyatı Kimlere Uygulanır?

Karın ve göbek derisinde egzersize cevap vermeyen sarkıklığı olanlar

Karın bölgesinde çatlaklar ve sarkmalar olan kişiler

Karın kasları zayıflamış olan bireyler

Vücut kontürü düzgün olan ancak karın bölgesinde sarkıklığı olanlara karın germe ameliyatı uygulanmaktadır.

Karın Germe Ameliyatı Öncesi Neler Yapılmalı?

İşlemden önce kanama ve ödem riski oluşturacak gıda ve ilaçların sonlandırılması oldukça önemlidir.

Kan sulandırıcı ilaçlar karın germe uygulaması öncesinde ve sonrasında bazı komplikasyonlara sebep verebilmektedir. Dolayısıyla bu ilaçların kullanımı kesilmelidir.

uygulaması öncesinde ve sonrasında bazı komplikasyonlara sebep verebilmektedir. Dolayısıyla bu ilaçların kullanımı kesilmelidir. Sigara ve alkol kullanımı operasyon öncesinde belirli bir süreliğine bırakılmalıdır.

Derideki renk değişimleri ameliyatın işleyişine olumsuz yönde etki edeceğinden dolayı güneş ışınlarından korunmak gerekmektedir.

Karın Germe Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmalı?

Ameliyat sonrasında hastanede kalma süresi bir gündür ancak bazı durumlarda bu süre iki olabilmektedir.

Karın germe ameliyatı sonrasında yürüyüş eğik pozisyonda olmalıdır. Karın kaslarına baskı uygulamamak için bu yürüyüş şekli önemlidir.

Uygulama bölgesinde sıvının birikmemesi için 6 hafta boyunca korse giyilmesi önerilmektedir.

İşlem sonrasındaki ilk hafta bolca dinlenilmelidir. İş ve sosyal yaşama dönüş 2-3 hafta sonrasında gerçekleşmektedir.

Araba kullanmak, ağır egzersiz yapmak, sigara ve alkol kullanımından uzak durulmalıdır.

Karın Germe Ameliyatı İyileşme Süreci

İşlemden sonraki iyileşme sürecinin hızlı ve iyi bir şekilde geçmesi için doktorun önerilerine dikkat edilmelidir.

Pansumanları düzenli yaptırmak, ilaçları doğru ve düzenli kullanmak ve ani hareketlerden kaçınmak iyileşme sürecinin en önemli parçalarını oluşturmaktadır.

Uzun süre eğilme, öksürme ve ayakta kalma gibi durumlardan kaçınılmalıdır. Aynı zamanda ağır egzersiz yapma ve ağırlık kaldırmaktan da uzak durulmalıdır.

Karın Germe Ameliyatı Fiyatları

Bu işlemlerin fiyatları; tercih edilen yöntem ve hastanın karın bölgesindeki deformasyona göre belli olmaktadır. Tercih edilen yöntemlerde süreç aynı şekilde ilerlememektedir. Dolayısıyla bu durum talep edilen fiyatlarda da değişikliklere sebep olmaktadır. Karın germe işleminin fiyatlarını öğrenebilmek için öncelikle işlemin yapılacağı yerde muayene olunmalı ve nasıl bir yol izleneceğini belirlenmelidir.