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Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, Ankara Üniversitesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu ve Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Kadıoğlu tarafından detaylı Jeoradar çalışması yapılarak Karakuş Tümülüs'ün gizemini ortaya çıkartmak için önemli adım atıldı.

Kadıoğlu çifti tarafından Jeoradar çalışması kapsamında röntgeni çıkartılacak olan Karakuş Tümlüs'ün

gizemi ortaya çıkarması ve Kommagene araştırmalarına yeni bir boyut kazandırması hedefleniyor.

Ankara Üniversitesi ile işbirliği içerisinde Karakuş Tümülüs'ünün gizemini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, çalışma raporları sonrasında değerlendirmeyle Karakuş Tümlüs'ün gizemini ortaya çıkartacaklarını söyledi.

"Karakuş Tümülüs'ünün gizemini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz"

Jeofizik çalışması yapılan alanda iki krallığın hazin bir hanedan öyküsünü de ortaya çıkartacağını ifade eden Gelse,"Şuan bulunduğumuz nokta olan Adıyaman'ın adeta acık hava müzesi konumunda olan Kommagene destinasyonu içerisinde ziyaretçilerimizin uğradığı birinci nokta olan Karakuş Tümülüs'tür. Karakuş Tümülüs'ü milattan önce 69 ve 39 yılları arasında yaşayan Antiochos'un oğlu ikinci Mithradates tarafından yapılan bir kutsal alandır. Bu alan aslında iki krallığın hazin bir hanedan öyküsünü de anlatmaktadır. Bu alandaki veriler biraz kısıtlı bugün Ankara Üniversitesi ile işbirliği içerisinde burada bir Jeofizik çalışması yapmaktayız. Üniversiteden Prof.Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu ve eşi Prof. Dr. Selma Kadıoğlu tarafından yapılacak Jeofizik çalışması sonucunda buradaki toprak içi görüntünün milimetrik hesaplarla ortaya çıkartılmasını hedefliyoruz. Çalışma raporları ortaya çıktıktan sonra Müzeler ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi sonrasında Karakuş Tümülüs'ünün gizemini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz."dedi.

Karakuş Tümülüs'ün mezar yerlerinin konumlarını, derinliklerini 3 boyutlu olarak ortaya koymaya hedeflediklerini ifade eden Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Kadıoğlu,"Elimdeki gördüğünüz alet jeoradar olarak bilinen yer radarı cihazıdır. Bu cihaz son dönemde en son gelişmiş cihazlardan biri gördüğünüz gibi elimde tutarak veri toplayabileceğim bir cihaz. Buradaki çalışmamızın hedefi şu Karakuş Tümülüs'ün yüzden yaklaşık 1 metre aralıklarla doğrultular boyunca veri toplamak arkasından veri işlem daha sonrada hem 2 boyutlu hemde 3 boyutlu görüntülemeleri ile olası mezar yerlerinin konumlarını, derinliklerini 3 boyutlu olarak ortaya koymak. Aynı zamanda bu Karakuş Tümülüs'te yapısal sorun var mı? Kırıklar var mı? Bunları da ortaya koymak. Bütün çalışma hedefimizde 35 metre ile 45 metre arasında değişen derinliklere inmeyi hedefliyoruz." Şeklinde konuştu.

"Bu değerin varlığını ortaya koyma açısından bölgeye geldik çalışma yapacağız"

Son olarak Karakuş Tümülüs'ün hikayesi oldukça eski milattan önceye dayandığını ve hedeflerinin yerin içine gönderecekleri sinyallerle kazmadan yerin içerisindeki yapıları görüntülemek olduğunu aktaran Ankara Üniversitesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu ise konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Karakuş Tümülüs'ün iç görüntülemesi için bulunuyoruz. Bölgede Jeofizik çalışması ile başlayacağız. Daha önce bu bölgede kazı çalışması kısmen yapılmış ancak yeri içi görüntülemesi tam anlamıyla yapılmadığından dolayı biz kazmadan içerisinde ne olup olmadığını belirlemek için burada bulunuyoruz. Şuanda ekip olarak Ankara Üniversitesi'nden geldik bölgeye Ankara Üniversitesi'nin bulunmuş olduğu konum itibariyle elindeki ekipmanlar itibariyle buradaki burada ki Tümülüs'ün tabanına kadar görüntüleme imkanı var. Elimizde mevcut olan yeni bir sistem var. Bizim bugün görevimiz belirli aralıklarla yerin içine göndermiş olduğumuz sinyallerle kazmadan yerin içerisindeki yapıları görüntülemek. Biliyorsunuz Karakuş Tümülüs'ün hikayesi oldukça eski milattan önceye dayanıyor. Tarihi değeri yüksek olan kültür mirası acından da değeri çok yüksek dünya genelinde kültür varlıkları içerisinde bilinen bir alanın içerisinde yer alıyoruz. Bu değerin varlığını ortaya koyma açısından bölgeye geldik çalışma yapacağız."



Kaynak : PHA