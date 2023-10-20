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Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa STK Temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Program, Fatih Camii Müezzin’i Eyüp Işık’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mescidi Aksa’nın İslam dünyası için taşıdığı kutsal değerini anlatan İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü Eğitim Uzmanı İdris Toprak ve Gençlik Lideri Mustafa Bozan, Kudüs ve Mescidi Aksa’nın tarihi önemini ve son yüz yılda bu bölgede yaşanan hadiselerden bahsetti.

Eğitim Uzmanı İdris Toprak, "Filistin biz Müslümanların kanayan yarasıdır. Ama sadece yerimizde oturarak değil, sadece ağlayarak değil, gerçekten Filistin bir dava şuuruyla yaklaşılması gereken bir konudur. Haberleri izlerken sofralarımızı kuruyoruz ve biz yemek yerken onları izliyoruz. Halbuki hepimizin bir mateminin olması lazım. Ölenler sadece Filistinliler değil, ölenler tüm insanlıktır" dedi

Program, Beden Eğitimi Öğretmeni ve Tiyatro Eğitmeni Ömer İnce tarafından Kudüs temalı şiirlerin okunmasıyla sona erdi.



Kaynak : PHA