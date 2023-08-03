Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından istihbarat çalışması kapsamında H.K'nin adresinde ruhsatsız tabanca ve tüfek olduğu bildiği üzerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan aramada AK-47 kalaşnikof uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 1 adet şarjör ve 7.62 mm çapında 20 mermi, bir glock marka tabanca, tabancaya ait 1 şarjör ve 12 9 mm tabanca mermisi, bir adet zastava marka tabanca, tabancaya ait 1 şarjör ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilenler muhafaza altına alınırken gözaltına H.K., sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak : PHA