Binlerce kişinin katıldığı tören, Kahtalı Mıçe’nin memleketi Kahta’da yapılırken, Kahta Belediyesi ve Kaymakamlığın organizasyon konusundaki eksiklikleri törene damgasını vurdu. Adıyaman Belediyesi’nin sağladığı destek ise Kahta’daki yetersizlikleri daha da görünür hale getirdi.

Kahta Belediyesi Organizasyonda Yetersiz Kaldı

Kahtalı Mıçe’nin tabutunun bir örtüyle değil, ham sunta ve THY etiketiyle taşınması, organizasyonun sanatçı ve sevenlerinden çok protokol için yapıldığı izlenimi verdi. Kahta Belediyesi ve Kaymakamlık, sanatçıya yakışır bir organizasyon düzenleyemediği gerekçesiyle eleştirildi.

Özellikle cenaze merasiminde Kahta Belediyesi'nin kayda değer bir katkısının olmaması, törende hazır bulunan vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Adıyaman Belediyesi’nin cami ve mezarlık alanlarında ikramda bulunması ise, Kahta’daki organizasyon eksikliğini gözler önüne serdi.

Adıyaman Belediyesi Cenazeye Sahip Çıktı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin öncülüğünde, cenaze namazı ve defin sırasında katılımcılara ikramlar yapıldı. Mezarlıkta kurulan iki farklı çadırda su ve kek dağıtımı sağlanırken, mobil ikram araçlarıyla çay ve kahve servisi de yapıldı.

Başkan Abdurrahman Tutdere’nin Kahtalı Mıçe’ye ve sevenlerine gösterdiği vefa, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, Kahta Belediyesi ve Kaymakamlığın ilgisizliği ise hayal kırıklığı yarattı.

Kahta Belediye Başkanı ve Kaymakam’a Tepki

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve Kaymakam Muhammet Usame Soysal, sanatçının memleketi olan Kahta’da gerçekleştirilen törende gerekli organizasyonu sağlayamamakla eleştirildi. Katılımcılar, Kahta’nın misafirperverlik anlayışına yakışmayan bir cenaze töreni düzenlendiğini ifade ederek, Kahta Belediyesi’ni daha sorumlu davranmaya çağırdı.

Öte yandan, cenaze namazının Adıyaman Valisi Osman Varol’un camide bulunmaması nedeniyle geç kılınması, organizasyondaki aksaklıkları daha da artırdı.

Kahta Belediyesi İçin Uyarı

Kahtalı Mıçe’nin cenaze töreninde yaşanan aksaklıklar, Kahta Belediyesi’nin yönetim anlayışıyla ilgili endişeleri artırdı. Başkan Mehmet Can Hallaç’ın belediye yönetiminde liyakate önem vermediği ve ekip oluşturmakta yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler sıkça dile getirildi.

Törende yaşanan organizasyon eksiklikleri, Kahta Belediyesi’nin gelecekte benzer durumlarda daha profesyonel hareket etmesi gerektiğini ortaya koyarken, Kahtalı vatandaşlar, belediyenin bu tür hataları tekrarlamaması için gerekli önlemleri almasını talep etti.

Kaynak : PHA