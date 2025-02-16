72 ilden 1200 sporcunun katılımıyla Altınordu Recep Kara Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada Adıyaman, 4’ü kadın olmak üzere 10 sporcu ile temsil edildi.

“Adıyaman'ı Ulusal ve Uluslararası Arenada Temsil Etmeye Devam Edeceğiz”

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının önemli derecelerle döndüğü organizasyonun ardından açıklama yapan Milli Takım Antrenörü ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Haluk Erdoğan, Adıyaman’ın kick boks sporundaki yükselişine dikkat çekti.

Erdoğan, şampiyonaya 7 sporcu ile katıldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman ilimizi kick boks sporunda dün olduğu gibi bugün de Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş'in destekleriyle ulusal ve uluslararası milli şampiyonalarda temsil etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz şampiyonlar çıkarmaktır. Bizler büyük bir aileyiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, geleceğimiz olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spor ahlakı ile vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkacak nesiller yetiştirmek için mücadele ediyoruz.*

Ordu’daki şampiyonada kendilerine destek veren Gazeteci Mehmet Emin Danış’a da teşekkür eden Erdoğan, başarılarının devamı için daha fazla sporcunun yetişmesi adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Adıyaman Kick Boksta İddialı

Kick Boks branşında gelişimini sürdüren Adıyaman, ulusal turnuvalarda adından sıkça söz ettiriyor. Adıyamanlı sporcuların milli takıma yükselme hedefleri doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtilirken, Yaşar Aslan’ın Türkiye 3.’lüğü elde etmesi, gelecek yıllarda daha büyük başarıların habercisi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA