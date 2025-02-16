“Ülkenin Öncelikli Gündemi Adaylık Tartışmaları Değil”

TV 100 canlı yayınında konuşan Ağıralioğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı almasını değerlendirdi. Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve dış politika alanlarında ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Ağıralioğlu, adaylık tartışmalarının toplumun gerçek gündeminden uzak olduğunu savundu.

"Üç sene önce cumhurbaşkanı seçimini konuşmak, bu kadar derdi olan memlekette temel sorunları bu kadar fazla olan bir ülkede, 'Ekrem Bey mi cumhurbaşkanı olacak, falanca mı olacak' diye bir sıkışmayı, millete hakaret sayıyorum. Sorunları bu kadar fazla olan bir memlekette siyaseti, siyasete olan güveni azaltacağı için doğru bulmuyorum. Dolayısıyla ben bu tartışmayı da tartışmanın odağındaki insanların buna heves etmesini de doğru bulmuyorum."

“CHP’nin Adayı Kim Olacak, Bize Ne?”

CHP içindeki adaylık tartışmalarının geniş yankı uyandırmasına tepki gösteren Ağıralioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylık konusundaki tutumunu örnek göstererek şunları söyledi:

"Mansur Bey ‘Ben böyle bir tartışmanın odağı haline gelmem. Memleketin başka öncelikli sorunları var’ diyor. Bu, en azından siyasete güveni hatırlatmak anlamında kıymetlidir. CHP'nin adayları arasında kim cumhurbaşkanı olacak, CHP ne kazanacak, bize ne?"

Ağıralioğlu, ülkenin gerçek sorunlarına odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, ekonomi, işsizlik ve geçim sıkıntıları gibi konuların gündemde tutulması gerektiğini belirtti.

“Ülkede Sefalet Anketleri Yayınlansın, Gerçek Gündemi Görelim”

Ağıralioğlu, Türkiye'deki ekonomik zorluklara ve artan intihar vakalarına dikkat çekerek, "Anketler Ekrem Bey mi önde, falanca mı önde?" tartışmalarının lüzumsuz olduğunu söyledi.

"Bu kadar sorunu olan memlekette ‘kim cumhurbaşkanı olacak’ tartışmasını siyasete, millete hakaret sayıyorum. O yüzden konuşmuyorum. Cumhurbaşkanı adayları konuşsun. Ayıp görüyorum bunları. Yani çocuklarımız intihar ediyorlar. Konuşulan mevzuya bak. Anket yayınlansın, sefalet anketleri, işsizlik anketleri, emeklilerin durumu anketi yayınlasınlar, göreyim. Memleketin derdine bak, milletin derdine bak. Anket yayınlanıyor, Ekrem Bey mi önde? Falanca Bey mi önde...

Ağıralioğlu, adaylık tartışmalarının gereksiz olduğunu ifade ederek, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal krize çözüm üretecek politikaların konuşulması gerektiğini belirtti.

"Bu işler lüzumsuz işlerdir. Ben kendim, arkadaşlarımı mevzu ederken konuştuğum şeyi kendime de ölçü yapıyorum. Yani ben de memleketin bu kadar sorunu varken adaylık tartışmasına ‘bir sen eksiktin’ diye dahil olmak istemem."

Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve geçim derdi gibi meseleler çözülmeden yapılan cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarını “siyasetin temel amacını unutturacak bir gündem saptırması” olarak nitelendirdi.

Kaynak : PHA