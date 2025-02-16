Pirman ilçesinde bulunan Barzani’nin ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmede, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirme yapıldığı ve Barzani’nin süreç hakkındaki görüş, öneri ve düşüncelerinin alındığı belirtildi.

Görüşmeye Katılan Heyet:

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri: Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder

DBP Eş Genel Başkanı: Keskin Bayındır

Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi: Berdan Öztürk

Milletvekilleri: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mehmet Kamaç

Öcalan’ın Avukatları

Görüşme Sonrası Açıklama Yapılmadı

Mesud Barzani ile gerçekleştirilen görüşme sonrası taraflardan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Heyetin IKBY temasları kapsamında yarın IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile de bir görüşme yapması bekleniyor.

DEM Parti heyetinin IKBY'deki görüşmelerinin içeriğine dair detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kaynak : PHA