Alınan bilgiye göre, Kahta-Adıyaman karayolunun 7'inci kilometrede meydana geldi.

Samsat yol ayırımı yakınlarında bölgede aralıksız devam eden yağışlardan dolayı yol kenarındaki tepelerden kaya parçaları düşmeye başladı. Düşen kayaları son anda gören sürücüler durumu jandarma ve karayolları ekiplerine bildirdiler. Olayda can kaybı yaşanmazken bazı araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu tek şeritten verirken, karayolları ekiplerinin kaya parçalarını yoldan temizlemesi sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak : PHA