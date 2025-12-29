Düzenlenen programda vatandaşlar, ilçeye ilişkin talep, öneri ve beklentilerini doğrudan yetkililere iletme fırsatı buldu. Toplantıda dile getirilen konular karşılıklı istişare edilerek değerlendirilirken, çözüm önerileri ve hayata geçirilebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yetkililer, vatandaşların görüş ve taleplerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, Kahta'nın gelişimi ve sorunların çözümü noktasında iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak : PERRE