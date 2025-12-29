Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hudut güvenliği ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik kararlı çalışmalarını azimle sürdürüyor. Bu kapsamda Van hudut hattında yürütülen operasyonlarda önemli bir başarı elde edildi. TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, hudut kartalları tarafından gerçekleştirilen tarama faaliyetleri sırasında toplam 77.805 gramlık madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin yeterli miktarda olduğu ve gerekli işlemler için Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, hudutların korunmasının ülke güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Bakanlık açıklamasında, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın muhafaza ve yasa dışı faaliyetleri engellemek için yürüttüğü kararlı çalışmayı azimle sürdürüyor' ifadelerine yer verildi.

Ele geçirilen maddelerle ilgili operasyonun, bölgedeki yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine ve halkın güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olduğu kaydedildi. Bakanlık, TSK personelinin özverili ve disiplinli çalışmaları sayesinde hudutlarda güvenliğin sürekli olarak sağlandığını ve bu tür operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Van hudut hattında gerçekleştirilen bu tarama faaliyetinin, TSK'nın sınır güvenliğine verdiği önemi ve yasa dışı faaliyetlerle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı. TSK, benzer faaliyetlerin ülke genelinde de titizlikle yürütüleceğini ve hudutlarda güvenlik tedbirlerinin azami düzeyde tutulacağını açıkladı.

Kaynak : PERRE