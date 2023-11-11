Kahta'daki ekim ayı içerisinde asayiş olaylarında 13 kişi tutuklandı Kahta'daki ekim ayı içerisinde asayiş olaylarında 13 kişi tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde; 304,61 gram esrar (ot) maddesi, 8 adet excaty hap, 100,53 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Düzenlenen narkotik uygulamalarında uyuşturucu ve silahla yakalanan 8 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticareti yapmaktan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Ekipler, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edileceğini kaydetti.
 

Kaynak : PHA