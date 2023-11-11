Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde; 304,61 gram esrar (ot) maddesi, 8 adet excaty hap, 100,53 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Düzenlenen narkotik uygulamalarında uyuşturucu ve silahla yakalanan 8 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticareti yapmaktan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ekipler, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edileceğini kaydetti.



Kaynak : PHA