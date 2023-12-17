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Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Yelkovan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Yalın (78) yönetimindeki 63 ZY 376 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile birlikte traktörde bulunan Ayşe Yalın (68) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaralılara ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Ayşe Yalın'ın durumunun ağır olduğu ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



Kaynak : PHA