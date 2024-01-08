Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kahta-Adıyaman yolu üzeri 12. kilometredeki Arılı Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Üzeyir S. yönetimindeki 44 AFK 850 plakalı otomobil ile Halil T. yönetimindeki 06 AV 0603 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Burak A., Serkan S. ve Muhammed A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA