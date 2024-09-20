"İlk Müdahale Olay Yerinde Yapıldı"

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından yaralı, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisi devam eden yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı"

Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın detayları ve nasıl gerçekleştiği, yapılacak soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

Yerel halk, özellikle kavşak bölgelerinde trafik kazalarının sık yaşandığını belirterek, bu noktalarda daha fazla önlem alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kaynak : PHA